Stiri pe aceeasi tema

Forțele ucrainene au recaștigat controlul asupra orașului Trostyanets de langa Sumi, in estul Ucrainei, și lucreaza pentru a impinge forțele ruse din Herson, in sud, a declarat un inalt oficial american al apararii, citat de BBC.

Liderul republicii autonome ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a afirmat joi ca fortele sale au cucerit primaria orasului Mariupol, mare oras din sud-estul Ucrainei aflat sub asediul armatei ruse, informeaza AFP.

Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti 19 au fost raniti, in orasul ucrainean Avdiivka, situat in apropiere de Donetk, in estul Ucrainei, tinta unui atac rus luni seara, anunta marti insarcinata cu drepturle omului in Parlamentul ucranean Liudmila Denisova, relateaza AFP.

Armata rusa si aliatii sai separatisti lupta deja in centrul orasului Mariupol, port ucrainean strategic asediat in sud-estul Ucrainei, a anuntat vineri Ministerul Apararii rus, informeaza AFP si Reuters, care citeaza RIA Novosti.

Orasul-port Mariupol din sud-estul Ucrainei este bombardat continuu, evacuarea fiind imposibila. In acest context, primarul orașului a cerut ajutor in direct la postul TV Ukraine 24. El le cere ajutorul soldaților ucraineni sa apere orașul.

Orașele din prima linie Harkov, Sumy și Mariupol inca rezista impotriva invaziei ruse. Harkovul a fost supus unui atac deosebit de puternic, mai ales in ultimele ore, pe fondul unor informații potrivit carora parașutiștii se lupta in prezent cu soldații ucraineni la un spital militar regional, informeaza

Recunoasterea de catre Rusia a autoproclamatelor republici populare Donetk si Lugansk din estul Ucrainei este un "moment istoric", a afirmat liderul separatist din Donetk, Denis Pusilin, potrivit DPA, scrie AGERPRES.

Un civil a fost ucis de un bombardament al separatistilor prorusi in estul Ucrainei, a anuntat luni guvernatorul regional, transmite AFP.