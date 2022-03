Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de intervenție nu au putut ajunge la eventualii supraviețuitori din teatrul bombardat din Mariupol. De vina sunt bombardamentele intense care vin din tabara rusa, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peste 2.500 de locuitori ai orasului portuar Mariupol, situat la Marea Neagra, au fost ucisi de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, declara luni, intr-un interviu televizat, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Oleksii Arestovici, relateaza AFP, conform news.ro.…

- Fortele aeriene ruse au lovit tinte din vestul Ucrainei, iar separatistii pro-rusi, sustinuti de trupele ruse, continua sa castige teren la Mariupol, potrivit unor informatii furnizate de partea ucraineana, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Echipele CNN din Kiev au raportat ca au auzit explozii in primele ore ale dimineții de sambata. Nu este clar daca exploziile au fost lovituri rusești sau ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel puțin 1.200 de oameni au fost uciși in Mariupol de la inceputul conflictului, susține viceprimarul orașului din sudul Ucrainei, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Fortele ucrainene anunta ca duc "lupte crancene" cu trupele rusesti la Nikolaiev, in sud, si Cernigau, in nord, a anuntat statul major ucrainean pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Orasul-port Mariupol din sud-estul Ucrainei este bombardat continuu, evacuarea fiind imposibila, iar la Herson, pe tarmul Marii Negre, fortele ruse au incheiat incercuirea, au anuntat miercuri autoritati ucrainene si ruse citate de Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa puna Fortele de disuasiune ale armatei ruse in regim special de alerta de lupta, atacurile in Ucraina continua in mai multe direcții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…