Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de gaze ale Gazprom catre tarile non-CSI (inclusiv China) au scazut anul trecut cu 1,3% pana la 199,2 miliarde meri cubi, comparativ cu nivelul-record inregistrat in 2018, a declarat joi directorul general de la Gazprom, Alexey Miller, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Scaderea exporturilor…

- Simona Halep se afla pe locul 2 intr-un top al celor mai bune jucatoare din ultimul deceniu, realizat de site-ul postului Tennis Channel. Serena Williams se afla pe prima pozitie. „Locul 1 mondial la finalul anilor 2017 si 2018 (a incheiat in Top 5 si in cei trei ani anteriori), romanca…

- Naționala de fotbal a Romaniei va intalni in play-off-ului Ligii Natiunilor echipa Islandei, in urma tragerii la sorți care a avut loc vineri. Este ultima sansa a echipei naționale a Romaniei sa fie prezenta la Campionatul European de anul viitor. Daca va trece de Islanda, Romania va merge mai departe,…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei va debuta maine in preliminariile Campionatului European. Tricolorele au fost repartizate in grupa D , alaturi de Cehia, Danemarca si Italia. In primul joc din grupa, Romania se va duela cu reprezentativa Danemarcei. Meciul este programat de la ora 18.00. La…

- Finalizarea disputatei conducte de gaz Nord Stream-2 este garantata. Danemarca a acordat Gazprom autorizatia de a construi. Cu toate acestea, caștigatori ai disputei sunt Ucraina și Statele Unite, sustine publicația germana Die Welt. Deși americanii nu și-au atins obiectivul principal de a impiedica…

- Sportiva romana Andreea Beatrice Ana va evolua, joi, in recalificarile cat. 55 kg, la Campionatele Mondiale de lupte Under-23 de la Budapesta. Ana a fost invinsa in preliminarii de japoneza Saki Igarashi, iar calificarea acesteia in finala a tras-o pe luptatoarea romana in recalificari, unde o va infrunta,…

- Romania a reusit acest salt dupa victoria cu Feroe (3-0 in deplasare) si egalul cu Norvegia (1-1 acasa), in preliminariile EURO 2020. Cosmin Contra, oferte de milioane de euro din Arabia Saudita. Unde va ajunge daca va rata calificarea la Euro 2020 Spania, liderul grupei preliminare,…

- Peste 200 de jucatori de șah și pasionați vor participa la cel mai mare festival șahist organizat vreodata la Alba Iulia. Aflat la a 5-a editie, Openul International al Romaniei la sah atrage jucatori din India, Singapore, Armenia, Belarus, Ucraina, Moldova, Austria, Italia, Portugalia, Serbia, Bulgaria…