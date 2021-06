Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Alexandra Voiculescu a obtinut medalia de argint la categoria 40 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), dupa ce a fost invinsa in finala de rusoaica ucraineanca Anastasia Polska. Joi, in primul tur, Alexandra Voiculescu a dispus de poloneza…

- Sportiva romana Georgiana Carla Lirca a cucerit medalia de aur in cadrul cat. 57 kg, joi, la Campionatele Europene de lupte pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Anghelina Pervuhina. Miercuri, Lirca a trecut in optimi de Romaissa El…

- Romania si-a asigurat miercuri primele medalii la Campionatele Europene de lupte pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria). Daniel Marian Sandu a cucerit bronzul la lupte libere, in cadrul cat. 60 kg, dupa victoria in fata francezului Khizir Dasiyev. Tot miercuri, in recalificari, Sandu trecuse de armeanul…

- Trei luptatori romani si-au asigurat prezenta in recalificarile Campionatelor Europene pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), sectiunea lupte libere, pastrand sanse la medaliile continentale, informeaza Federatia Romana de Lupte. La cat. 55 kg, Benjamin Boejte l-a invins in optimi pe Abdou Rahman Itaev…

- Cei trei sportivi romani care au evoluat luni la lupte libere in cadrul Campionatelor Europene de pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria) si-au asigurat prezenta in recalificari. La cat. 55 kg, Benjamin Zalan Boejthe a trecut in optimi de francezul Abdou Rahman Itaev, dar…

- Sportivul roman Razvan Arnaut a cucerit medalia de bronz la cat. 60 kg, stilul greco-roman, duminica, la Campionatele Europene de lupte de la Varsovia, dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe polonezul Grzegorz Kunkel. Arnaut trecuse, sambata, in calificari, de estonianul Helary Maegisalu,…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze a cucerit medalia de bronz in limitele cat. 65 kg, vineri seara, la Campionatele Europene de lupte de la Varsovia, dupa ce a invins-o pe azera Irina Petrovna Netreba in meciul decisiv. Incze a fost invinsa, joi, in calificari de ucraineanca Tatian Rijko,…