- Luptatorul de stil greco-roman Alexandru Solovei a reușit o noua performanța senzaționala la Campionatul Mondial din Amman - capitala Iordaniei. Alexandru a obținut argintul, fiind la un pas de a cuceri medalia de aur la cea mai importanta competiție internaționala a anului.

- Femeile din județul Iași care iși doresc o intervenție de augmentare mamara sau barbații care vor o operație de blefaroplastie (indepartarea pielii de la nivelul ochilor) vor primi probabil recomandarea de a merge la dr. Issa Raid, medic specialist in chirurgie estetica și reparatorie la Hyperclinica…

- Inotatorul roman David Popovici s-a clasat pe cea de-a 6-a poziție in finala probei de 100 metri liber, din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoka, din Japonia. Povovici, care deținea titlul mondial al probei, a fost cronometrat cu timpul de 47 secunde și 83 sutimi. Medalia de aur a fost…

- David Popovici a obținut locul 4 in proba de 200 de metri liber, de la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. Inotatorul roman plecase extraordinar și a condus autoritar cursa in primele 3 intoarceri, dar pe ultima lungime de bazin a fost depașit de alți 3 sportivi.Antrenorul de inot de la…

- O noua medalie la turneul din Budapesta. Luptatorul de stil greco-roman, Mihai Bradul, aduce argintul acasa. Mihai Bradul a adus Republicii Moldova o medalie de la turneul Ranking Series de la Budapesta, Ungaria! Luptatorul de stil greco-roman a obținut argintul in limitele categoriei de 82 de kilograme.…

- Lotul national de lupte greco-romane al Republicii Moldova inregistreaza in continuare rezultate frumoase la Campionatul European de Lupte, ediția 2023, rezervat tinerilor de pana la 20 de ani, care se desfasoara in perioada 26 iunie–2 iulie 2023, in orașul spaniol Santiago de Compostela. Rostislav…

- Taxele pentru inchirierea manualelor in invațamantul liceal, pe anul de studii 2023-2024, precum și plațile de inlocuire a manualele deteriorate sau pierdute de liceeni pe parcursul anului curent au fost stabilite de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC). Un ordin in acest sens a fost emis de catre…