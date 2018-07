Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate joi seara, in jurul orei 17:20 din Aeroportul International Sibiu. Din primele informatii ar fi vorba despre raspandirea unei substante necunoscute, iar dupa cercetarile efectuate la fata locului, s-a dovedit ca mirosul intepator era din cauza unui spray.

- Cel putin 162.000 de persoane si-au parasit caminele de la inceputul acestui an din cauza conflictului in Afganistan, a anuntat Biroul Natiunilor Unite pentru Coordonarea Activitatilor Umanitare (UNOCHA), transmite marti dpa, potrivit Agerpres. st stramutate in perioada 1 ianuarie – ...

- Guvernul va simți din plin caldura lunii iulie! O mare manifestație, alta decat cea organizata de #Rezist și Corupția Ucide, amenința Capitala. Mii de oameni vor pune presiune pe Putere, la finalul lunii iulie.Anunțul privind protestul a strans foarte repede mii de aprecieri și distribuiri.…

- Celebrul polițist brașovean, Marian Godina risca sa ramana fara permis auto din cauza cozilor imense de la serviciul care se ocupa cu aceasta activitate, care sunt deja obisnuinta la Brasov. Lipsa de personal și alte probleme cu care se confrunta Serviciul de Inamtriculari si Permise Auto se vede in…

- Furtunile violente si fulgerele au ucis in ultimele doua zile cel putin 30 de persoane in nordul si in estul Indiei, au anuntat autoritatile de la New Delhi intr-un raport oficial ce a fost publicat sambata...

- Caldura ucigasa in Pakistan. 65 de oameni au murit in ultimele trei zile din cauza temperaturilor ridicate. Majoritatea victimelor sunt batrani si provin din localitati sarace ale tarii. Meterologii au anuntat ca mercurul din termometre a ajuns la 44 de grade Celsius.

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate, potrivit unor surse medicale. Hanibal Dumitrașcu a murit. Cauza morții, un accident vascular Celebrul psiholog Hanibal Dumitrașcu,…

- Aproximativ sapte milioane de oameni mor in fiecare an din cauza aerului poluat, cei mai multi in Asia si Africa, se arata intr-un raport dat publicitatii miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii.