Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in emisiunea La cina, gazduita de Ionela Nastase și Adi Hadean, Andreea Raicu (43 de ani) a explicat de ce nu s-a casatorit și de ce nu a devenit mama pana la varsta aceasta. In prezent, despre antreprenoare nu se știe daca formeaza sau nu un cuplu. In cadrul emisiunii anterior menționate,…

- Cunoscuta pentru stilul de viața sanatos, Andreea Raicu, una dintre cele mai frumoase femei din Romania, și-a schimbat regimul alimentar. Invitata La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean, vedeta a recunoscut ca, de ceva vreme, a inceput sa manance, din nou, carne. “Inainte eram foarte stricta…

- CFR Cluj și FCSB, primele doua clasate din Liga 1, se vor alege, fiecare, cu aproximativ 2,5 milioane de euro din drepturile TV, in vreme ce campioana și vicecampioana din Anglia și Italia, campionatele care primesc cel mai mult de la televiziuni, vor incasa chiar și de 80 de ori mai mult. Prapastia…

- Migrația romanilor a dat naștere unui fenomen tot mai extins - sute de mii de copii au ramas in țara sa fie crescuți de bunici sau de alte rude. Invitata la Digi 24, in emisiunea “La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean”, Gabriela Alexandrescu, director executiv Organizația “Salvați Copiii”, a oferit…

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat meciul cu Sepsi OSK, pierdut de echipa sa cu 0-1. Cronica meciului CFR Cluj - Sepsi Antrenorul „feroviarilor” și-a laudat adversara de astazi și a admis ca echipa sa nu ar fi meritat mai mult de un punct. In pofida situației delicate,…

- Jurist de profesie, Dan Barna nu a practicat foarte mult timp avocatura. El a fost angajat un an și jumatate ca avocat intr-o casa de avocatura din Franța, apoi, s-a intors in Romania, unde, pentru jumatate de an a fost șomer. Marturisirea a fost facut chiar de Dan Barna in cadrul emisiunii La cina,…

- Vicepremierul Dan Barna nu a putut sa-și stapaneasca lacrimile in fața camertelor de filmat. S-a intamplat in emisiunea “La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean”. Intrebat cand a plans ultima data, Barna s-a emoționat profund și nu și-a putut ascunde lacrimile. “Am fost la Elisabeta…

- Premierul Florin Cițu a anunțat in timpul unei vizite la Cluj ca mai multe dintre centrele de imunizare anti-COVID cu AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer și astfel campania de vaccinare se va accelera. In plus, pentru serul produs de Pfizer, vor exista și centre de tip drive-thru, potrivit…