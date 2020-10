Luptătorul anti-botniță candidează pentru PSD Fostul luptator K1, Daniel Ghița, in trecut membru al Partidului Romania Unita, deschide lista de candidați PSD pentru Camera Deputaților, la Ilfov, pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Ghița se remarca prin postarile de pe Facebook in care promoveaza teorii ale conspirației despre pandemia de COVID și militeaza impotriva purtarii maștii. Intrebarea care l-a blocat pe Arafat: N-am sa raspund vreodata PSD a incercat in ultimele saptamani sa se desprinda de trecut și sa renunțe la nume controversate de pe listele pentru viitorul Parlament. A renunțat la cei care au modificat legile justiției,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

