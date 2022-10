Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul devine gazda luptatorilor din Balcani! Incepand de joi, 27 octombrie, și pana duminica, 30 octombrie, Sala Polivalenta din București va gazdui intrecerile Campionatelor Balcanice de lupte juniori U15 si U71, competiție ce va aduna la start peste 400 de luptatori din noua țari: Bulgaria,…

- Rares Bogdan afirma ca Republica Moldova a ramas, in urma cu doua nopti, in "bezna totala" timp de 12 minute, dupa ce importurile de energie electrica din Ucraina au fost sistate ca urmare a atacurilor cu rachete ale Rusiei asupra infrastructurii din localitati ucrainene, anunța news.ro. In aceste conditii,…

- Peste 40.000 de joburi active vor fi disponibile pentru candidatii care vor participa la cele sapte evenimente de cariera organizate in Romania si Republica Moldova, in perioada octombrie-noiembrie 2022, informeaza un comunicat al unei platforme de recrutare online. „Evenimentele organizate de Targul…

- Episcopii romano-catolici și greco-catolici din Romania s-au reunit la Oradea in perioada 19‑21 septembrie 2022, pentru sesiunea plenara de toamna a Conferinței Episcopilor din Romania (CER), condusa de IPS Aurel Perca, Arhiepiscop Mitropolit de București, Vicepreședintele CER. La deschiderea lucrarilor…

- In data de 14 septembrie 2022, Muzeul Județean Mureș a fost reprezentat la Chișinau de catre dl. Marc Dorel, prezent la evenimentul „O istorie comuna, un patrimoniu comun: Arta camașii cu altița – element de identitate culturala in Romania și Republica Moldova". Evenimentul a debutat cu o ședinta in…

- Tinerii luptatori de la CS Medgidia au fost la inalțime in cadrul concursului internațional de lupte greco-romane, Cupa „Ștefan cel Mare” de la Putna, reușind sa ocupe toate cele trei trepte ale podiumului, intr-o competiție in care au participat sportivi din Romania, Suedia, Olanda, Italia și Republica…

- Cu ocazia Zilei Limbii Romane, Inspectoratul Școlar Județean Mureș in parteneriat cu Școala Gimnaziala Petelea și Gradinița cu Program Normal Petelea au organizat miercuri, 31 august, impreuna cu Asociația OvidiuRO evenimente de lectura pentru copiii. Ziua Limbii Romane, eveniment care tradițional se…

- Sala Polivalenta din Craiova gazduiește, in perioada 8-14 august, cel de-al treilea turneu final al Campionatului European de handbal masculin rezervat juniorilor sub 18 ani – Men"s 18 EHF Championships 2022. Din grupa A fac parte Austria, Slovacia, Ucraina și Estonia, iar in grupa B se intrec Romania,…