- Agențiile ONU și-au exprimat speranța ca armistițiul nesigur care a inceput vineri intre Israel și Hamas va permite ca ajutoarele sa ajunga in nordul Fașiei Gaza pentru prima data in ultimele saptamani, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ca

- Negocierile se poarta in legatura cu posibila eliberare a 12 ostatici deținuți de Hamas, dintre care „jumatate sunt americani” in schimbul „unui armistițiu umanitar de trei zile”, a declarat pentru AFP o sursa apropiata gruparii radicale palenstiniene. Discuțiile stagneaza pentru moment deoarece nu…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de joi, 2 noiembrie 2023, pe masura ce acestea apar. Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte zeci ranite intr-un atac "tintit"asupra unei scoli din nordul Fasiei…

- Cerul din nordul Fasiei Gaza a fost luminat de rachete de semnalizare si explozii, in timp ce bombardamentele s-au intensificat joi seara tarziu, relateaza CNN, citat de news.ro.Jurnalistul CNN Nic Robertson, aflat in Israel, la Sderot, in apropiere de granita cu Gaza, a vazut cum rachete de semnalizare…

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amirabdollahian, a efectuat o vizita surpriza in SUA, legat de conflictul din Gaza, relateaza joi dpa, citand MAE de la Teheran.Vizitele inaltilor oficiali iranieni in Statele Unite, considerate dusman de moarte al republicii islamice, sunt un lucru rar, noteaza…

- MAE informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca autoritațile au decis ridicarea nivelului de alerta la gradul cel mai inalt - „urgența atentat”, pe intreg teritoriul francez, in urma atacului terorist din Ar

- Israelul a dat ultimatum de 24 de ore pentru ca aproximativ 1,2 milioane de oameni din nordul Fașiei Gaza sa evacueze teritoriul. Mii de oameni au ieșit pe strazi și au inceput calatoria spre sudul provinciei.In timp ce oamenii din orașul Gaza eliberau zona, armata Israelului a bombardat cartierul…

- Autoritațile din statul evreu incearca sa ințeleaga de ce Iron Dome (un scut antiracheta de concepție israeliana considerat impenetrabil) a fost totuși insuficient pentru a intercepta rachetele palestiniene. Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a anuntat luni ca a ordonat o blocada totala…