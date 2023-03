Stiri pe aceeasi tema

- MApN cauta luptatori pentru Forțele Speciale. Probele din ”Saptamana Iadului”. Cum se face procesul de recrutare MApN recruteaza luptatori pentru Fortele Speciale ale Armatei. Procesul de recrutare pentru noi luptatori a inceput. Aspirantii trec, zilele acestea, printr-un foarte dur proces de selectie…

- Fortele Speciale ale Armatei au inceput procesul de recrutare pentru noi luptatori. Aspirantii trec zilele acestea printr-un foarte dur proces de selectie la Scoala Fortelor Speciale de la Vladeni, langa Brasov. Procesul de selecție este extrem de greu, au fost serii in care au ramas doar 10-20 % dintre…

- Un numar de 163.376 de elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a opta la inceputul acestui an scolar au fost prezenti, marti, la proba de Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Patru candidati au fost eliminati in urma unor tentative de frauda. ”La simularea probei scrise la Matematica,…

- Participantele la un concurs de miss din Tuva, Rusia, au avut o proba atipica in cadrul competiției de frumusețe „Miss Iunarmia”. Fetele, ce aveau varste cuprinse intre 14 și 17 ani, au fost puse sa asambleze și sa dezasambleze puști de asalt Kalașnikov.La concursul regional de frumusețe din Tuva, una…

- Turcia a decis duminica, in cea de-a 14-a zi dupa seismul din 6 februarie, sa opreasca operatiunile de cautare a supravietuitorilor, mai putin in cele mai afectate doua provincii ale tarii, Kahramanmaras si Hatay, a anuntat Agentia guvernamentala pentru managementul dezastrelor si situatiilor de urgenta…

- Serviciul Roman de Informații iși cumpara 6 elicoptere de la Airbus Romania, fabrica de la Gihmbav, Brașov, suma alocata fiind de 160 de milioane de euro, fara TVA. Aparatele de zbor vor fi noi. Conform Aviatia Magazin, semnarea contractului s-a facut pe 25 ianuarie. SRI va avea 6 elicoptere noi, din…

- Jefuirea muzeelor ucrainene de catre armata rusa a fost cel mai mare furt de obiecte de arta de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, scrie ziarul american New York Times. Forțele rusești au furat zeci de mii de opere de arta din muzeele ucrainene, de la aurul scitic pana la picturi de avangarda.…

- Kievul a anuntat marti ca fortele ucrainene au ucis sau ranit aproximativ 500 de soldati rusi intr-un atac de artilerie in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, informeaza DPA, citata de Agerpres. ”Pierderile inamicului se ridica la 500 de morti sau raniti”, a mentionat Statul Major al armatei ucrainene.…