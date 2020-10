Lupta pe frontul Covid se duce permanent. Deși, poate, unii sperau ca batalia este la final, acum vin noi „valuri”. Adrian Dumitru Pop, asistent medical la Spitalul Militar de campanie de pe stadionul CFR Timișoara, și-a dat masca, viziera și manușile jos. Misiune indeplinita! Adrian Dumitru Pop si-a incheiat cu succes misiunea la Sistemul Modular ... The post Luptatorii de pe frontul Covid. Misiune indeplinita pentru un asistent medical de la Spitalul Militar de campanie Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .