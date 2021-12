Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 27 și 28 noiembrie, Sighișoara, a fost gazda competiției ”Cupa Romaniei WUKF” la care s-au aliniat 485 de sportivi din intreaga țara. 25 de Samurai (Baiceanu Elena, Roman Paul, Demeni... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O ancheta organizata de Asociația Agricultorilor și Fermierilor Spanioli (COAG) și Organizația de Protecție a Consumatorilor (OCU) a demascat o metoda de falsificare a mierii de albine aducand Romania in centrul atenției, informeaza Rfi.ro . Rezultatele acestei anchete, prezentate zilele trecute, arata…

- O competiție de kickboxing a avut loc in Benidorm, Spania, in acest weekend. Ionel Burdhos a participat cu șapte sportivi, toți urcand pe podium. O super reușita in acest weekend, pentru sportivii bistrițeni de la Profesional FIGHT GYM. Ionel Burduhos și-a luat șapte luptatori, participand cu ei la…

- Toti cei patru jucatori romani prezenti la Romanian Open Squash au pierdut in optimile de finala ale competitiei gazduite de Squash Club din Cluj-Napoca, relateaza agerpres. Bogdan Vasile, Dumitru Goian, Radu Pena si Richard Dragomir sunt cei patru reprezentanti ai tarii noastre care au evoluat in…

- Sportivii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Mondial de Lupte U-23 Seniori care s-a desfașurat, in perioada 1-7 noiembrie, la Belgrad, Serbia. Luptatorul Radu Lefter, antrenat de catre Nicolai Scurtul, a cucerit medalia de argint, devenind vicecampion…

- Trei sportivi legitimați la EuroPower Gym Suceava au facut parte din lotul național al Romaniei care a reprezentat țara, la sfarșitul saptamanii trecute, la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania, iar doi dintre ei au reușit sa se intoarca și cu medalii.Cea mai mare performanța a ...

- Jannik Sinner și Diego Schwartzmann, principalii favoriți ai turneului de la Anvers, s-au calificat, vineri, în semifinalele competiției de categorie ATP 250.În penultimul act al competiției belgiene a ajuns și Jenson Brooksby (70 ATP), americanul în vârsta de 20 de ani…

- O mamica, profesoara la Liceul Tehnologic Astra din Pitești, ne cere ajutorul pentru copilul ei. Ștefan a fost diagnosticat cu Sindrom West și pentru a putea merge, copilul trebuie sa faca o operație costisitoare. POVESTEA TRANDAFIRULUI: ”8 decembrie 2009. Medicul care a urmarit sarcina nu a venit la…