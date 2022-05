Luptătorii de la Azovstal cer ajutorul de la cineva de la care nu te așteptai Un comandant al pușcașilor marini ucraineni, refugiat impreuna cu alți luptatori in oțelaria Azovstal din Mariupol, a facut un apel personal la Elon Musk pentru a-i ajuta pe militari sa paraseasca in siguranța orașul din sudul țarii, care de cateva saptamani este asediat de invadatorii ruși. Solicitarea a fost facuta pe rețelele de socializare. „Oamenii spun ca ai venit de pe alta planeta pentru a-i invața pe oameni sa creada in imposibil. Planetele noastre sunt una langa alta, așa cum traiesc eu, unde este aproape imposibil sa supraviețuiești. Ajutați-ne sa ieșim din Azovstal spre o țara mediatoare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un comandant al pușcașilor marini ucraineni, refugiat impreuna cu alți luptatori in oțelaria Azovstal din Mariupol, a facut un apel personal la Elon Musk pentru a-i ajuta pe militari sa paraseasca in siguranța orașul din sudul țarii, care de cateva saptamani este asediat de invadatorii ruși. Solicitarea…

- Primarul din Mariupol a spus ca miercuri (4 mai) au avut loc lupte grele date de luptatorii de la oțelaria Azovstal, unde au rezistat ultimii aparatori ai orașului ucrainean și cațiva civili. Primarul Vadym Boichenko a declarat la televiziunea naționala ca s-a pierdut contactul cu luptatorii ucraineni…

- In ciuda faptului ca 100 de civili au fost evacuați duminica de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, bombardata continuu de catre ruși, și se indreapta catre orașul Zaporojie, teritoriu care se afla sub controlul guvernului de la Kiev, unul dintre comandanții regimentului Azov, Sviatoslav Palamar,…

- La doua luni de cand a inceput razboiul, negocierile dintre Rusia și Ucraina nu dau rezultate importante. Guvernul de la Kiev a propus regimului Putin sa poarte urmatoarea runda de negocieri in orașul Mariupol, chiar in apropierea uzinei Azovstal. Dupa cum se știe, orașul Mariupol, de pe țarmul Marii…

- Oamenii au putut fi vazuți ocolind mormanele de moloz de pe strazile din Mariupol vineri, in timp ce ministerul rus al apararii a susținut ca orașul ucrainean, important din punct de vedere strategic, a „revenit la normal”. In videoclip pot fi vazuți oameni ce merg pe strazi printre resturi ale distrugerilor,…

- Pana la acum nu exista niciun indiciu ca soldații ucraineni din Mariupol s-ar fi predat rușilor, relateaza BBC . Rusia i-a somat sa depuna armele duminica in intervalul 6 am și 1 pm (ora locala a Moscovei), daca vor sa ramana in viața. Un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a…

- Televiziunea de stat din Rusia a publicat miercuri (13 aprilie) un videoclip cu ceea ce a spus ca sunt imagini cu soldații(marinarii) ucraineni care se predau in orașul Mariupol. Reuters nu a putut sa confirme in mod independent predarea forțelor sau sa verifice autenticitatea videoclipului. Ministerul…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat ca peste 1.000 de puscasi marini ucraineni s-au predat in orasul-port Mariupol care este in stare de asediu si a cerut fortelor ramase ascunse in uzina metalurgica Azovstal sa se predea, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…