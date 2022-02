Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Economic si Social condamna agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei si atrage atentia ca respectarea drepturilor omului si dezvoltarea economica si sociala a tuturor statelor lumii sunt in mod indisolubil dependente de starea de pace, precum și de solutionarea conflictelor pe cale…

- Cateva mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele, dar se afla inca in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati, potrivit Reuters.

- Ambasada Chinei de la Kiev le-a transmis cetatenilor sai din Ucraina sa stea in casa sau, ca masura de precautie, sa afiseze steagul chinez pe masini daca trebuie sa mearga undeva, in urma atacului Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Reuters.

- Forțele nucleare strategice ale Rusiei au organizat sambata exerciții supravegheate de președintele Vladimir Putin. Washingtonul a acuzat trupele ruse adunate in apropierea graniței cu Ucraina ca avanseaza și ca sunt „pregatite sa loveasca”. Rusia a testat cu succes rachete hipersonice și de croaziera…

- O sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror afirma ca invazia Rusiei in Ucraina va incepe miercuri dimineața, in ciuda faptului ca Vladimir Putin a retras unele dintre forțele țarii sale.

- Mii de oameni au ieșit, sambata, pe strazi in al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Aceștia afișau mesaje precum „Harkov este Ucraina” și „opriți agresiunea Rusiei”, in contextul in care țara se pregatește de o posibila ofensiva militara a Rusiei, transmite Reuters.

- Forțele armate ucrainene au organizat pentru prima data trageri reale cu folosirea sistemelor de rachete antitanc americane Javelin în zona desfasurarii operațiunii militare din Donbas, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean „Dom”, potrivit agenției ruse Tass, citeaza Rador.Potrivit…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…