- Razboiul din Ucraina continua, in cea de-a doua zi forțele armate ale Federației Ruse și Belarusului avansand pe toate flancurile. UPDATE: fORȚELE ARMATE ALE rUSIEI FORȚEAZA INTRAREA IN kIEV. Exploziile continua la Kiev, in timp ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decretat mobilizare generala.…

- Rusia confirma pierderea unui avion militar și a unui elicopter de atac in Ucraina. Occidentul trebuie sa intervina urgent pentru a stopa invazia Rusiei, care ataca normalitatea lumii moderne, a cerut joi dupa-amiaza Presedintia Ucrainei, conform stiripesurse.ro . Rusia a declarat ca i-a fost doborat…

- Fostul presedinte american Donald Trump a criticat vehement, marti, modul in care a gestionat actualul presedinte al SUA, Joseph Biden, criza dintre Rusia si Ucraina, afirmand ca el ar fi reusit evitarea unui conflict.„Daca ar fi fost gestionata corect, nu ar exista niciun motiv ca actuala criza din…

- Rusia a dat unda verde invadarii Ucrainei. Consiliul Federației a votat pentru trimiterea de trupe. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma de Consiliul Federației, insa Vladimir Putin, care a oferit declarații intr-o conferința de presa, nu a recunoscut. Vladimir Putin a susținut, marți, 22 februarie,…

- Un deputat din Comisia SRI avertizeaza ca Romania poate avea razboi cu Rusia, care deja a atacat Ucraina. Deputatul Silviu Macovei (PSD) transmite acest avertisment intr-o postare pe internet. Deputatul PSD face public acest mesaj chiar in ziua in care directorul SRI, Eduard Hellvig, este audiat in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni seara ca Ucraina este o colonie a Statelor Unite cu ”un regim marioneta” si a acuzat serviciile secrete occidentale ca ajuta Kievul sa comita crime, transmite Reuters. Intr-un discurs televizat, Putin a spus ca situatia din estul Ucrainei (regiunile Donetk…

- NATO este ingrijorata ca Rusia ar putea incerca sa creeze un pretext pentru o invazie in Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, comentand informatiile privind bombardamente peste linia armistitiului din regiunea Donbas din estul Ucrainei, opinie impartasita si de ministrul…

- Ambasadorul SUA la Națiunile Unite(ONU), Linda Thomas-Greenfield, a declarat luni ca situația din Europa este „urgenta și periculoasa”, intrucat diplomația internaționala menita sa reduca tensiunile din Ucraina a trecut la Consiliul de Securitate al ONU. Organismul mondial de la New York s-a intalnit…