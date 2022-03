Unii luptatori paramilitari din Siria se declara pregatiți sa sprijine Rusia, aliata a țarii lor, in luptele din Ucraina insa pana acum nu au primit instrucțiuni in acest sens, au declarat doi dintre comandații lor pentru Reuters . „Odata ce primim instrucțiuni de la conducerile siriana și rusa, vom lupta in acest razboi drept. (…) Nu ne temem de acest razboi și suntem pregatiți pentru el. (…) Le vom arata ce nu au vazut niciodata. Vom duce razboaie de strada și vom aplica tacticile pe care le-am dobandit in timpul bataliilor noastre in care i-am invins pe teroristii din Siria”, a declarat Nabil…