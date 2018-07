Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, companiile din Romania au inceput sa-si puna problema importului de angajati din tari non-UE, care sa asigure resursa umana in sectoarele in care exista deficit de personal si activitatea risca sa fie intrerupta din aceasta cauza.

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- Producatorul francez de ciment Lafarge a fost acuzat pentru complicitate la crime impotriva umanitații, existind in acest sens suspiciuni ca a subvenționat, deși in mod indirect, gruparile armate din Siria cu scopul de a menține in acea zona deschisa o fabrica de ciment.

- Patruzeci si cinci de membri ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) au fost ucisi intr-un raid aerian irakian in estul Siriei, a anuntat, sambata, comandamentul comun al operatiunilor militare de la Bagdad, scrie news.ro."La ordinul premierului Haider al-Abadi si in baza unor informatii precise,…

- Scandal uriaș cu SUA in centrul atenției. „Unitatile de mobilizare populara” (Al-Hashd al-Shaabi), sustinator crucial al armatei irakiene in lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), au acuzat fortele americane ca au ucis 22 dintre membrii sai in lovituri aeriene asupra zonei de est a Siriei,…

- Extinderea blocului comunitar nu este o optiune populara in UE in acest moment, a declarat ministrul sarb pentru integrare europeana, Jadranka Joksimovic, adaugand ca summitul UE-Balcanii de Vest programat joi la Sofia nu se va concentra pe extindere, ci pe "conectivitate" regionala, informeaza luni…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump,…

- Masura se va aplica și in sens invers: strainii care vin din țari in care ajutoarele sociale sunt mai mari ca in Austria vor beneficia de majorari. Mulţi lucrători străini din Austria se vor confrunta cu tăieri de ajutoare sociale în cazul în care copiii lor trăiesc…