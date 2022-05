Am băut un ceai de tei

Am urmat sfatul domnului Mugur Isărescu. Așa se și cuvine. În definitiv, este cel mai longeviv înalt demnitar român și cel mai longeviv guvernator al unei bănci naționale din lume. După ce m-am conformat, am avut o revelație. În cascadă, am văzut România cu alți ochi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… [citeste mai departe]