Luptător american, impresionat de fata bătută şi umilită de patru adolescente: "Trebuie să o găsim" Imaginile cu cele patru fete au devenit virale in mediul online, fiind redistribuite de peste 4.500 de ori pe Twitter. Victima a fost batuta si umilita timp de mai multe minute, de fata cu un baiat care a inregistrat toata scena. Minora batuta era prietena cu agresoarele si se cunosteau de mai multi ani, aceasta nu a povestit parintilor nimic despre incident pana la aparitia imaginilor. Luptatorul american Dillon Danis vrea sa o gaseasca pe copila de 13 ani si sa o ajute. El a lansat si un apel pe retele de socializare. "Trebuie sa o gasim pe aceasta tanara domnișoara și sa-i… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Filmulețul cu tanara din Targu Jiu umilita și batuta de alte adolescente a trecut Oceanul și au ajuns și sub ochii unui cunoscut luptator de arte marțiale, care s-a oferit sa o ajute. Luptatorul are un milion de fani pe Instagram.Dillon Danis, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi americani de arte…

- Cazul minorei de 13 ani din Targu Jiu, batuta și umilita in strada de alte fete, a cutremurat intreaga țara. Subiectul a ajuns și la urechile lui Catalin Moroșanu, iar luptatorul nu a ramas deloc nepasator. „Moartea din Carpați” susține ca și el a fost victima unor astfel de situații.

- Politistii s-au autosesizat in acest caz, dupa ce imaginile cu agresarea fetei de 16 ani au fost publicate pe Facebook in data de 6 septembrie. "In data de 07.09.2020, in urma unei postari pe o retea de socializare a unui mesaj si a unei filmari, politistii Biroului de Investigatii Criminale…

- Tatal fetei batute si umilite de alte minore din Targu Jiu este socat sa-si vada copilul in situatia asta. "Are dureri! Ce e clar e ca o sa isi revina greu din socul asta. Asa au spus ca ii trebuie un an de consiliere. Le-a mai vazut pe fete? Au mai lovit-o fetele astea ? Nu, acum…

- O scena de violența greu de imaginat a fost surpinsa intr-un parc din Targu Jiu. O minora a fost batuta și umilita de patru fete. Polițiștii i-au identificat pe agresori, iar parinții lor sunt buni de plata. Una dintre fete a fost surprinsa și in vara in ipostaze similare.

- Minora de 13 ani din Targu Jiu, batuta de alte patru adolescente Una dintre agresoarele minorei de 13 ani din Targu Jiu, o adolescenta de 14 ani, a fost reținuta timp de 24 de ore, informeaza IPJ Gorj. Potrivit sursei citate, adolescenta de 14 ani a fost reținuta și introdusa in Centrul de Reținere…

- Un caz dramatic a avut loc la Targu Jiu, unde o fata de 12 ani a fost lovita cu salbaticie și umilita de alte trei fete. Asta, in timp ce un baiat filma și se amuza, in loc sa o ajute. Filmarea a fost postata pe Internet, iar Poliția s-a autosesizat demarand o ancheta pentru […]

- Poliștii i-au amendat cu 500 de lei pe parinții tinerilor implicați, patru barbați și o femeie. Amenda a fost data conform Legii nr.61/1991, pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice. Imaginile video cu cele patru fete au devenit…