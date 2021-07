Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Toma era favorita la titlu la categoria 64 kg, dar fiindca Federația Romana de Haltere a fost suspendata un an in urma cazurilor multiple de dopaj, ea va rata Jocurile Olimpice de la Tokyo, Loredana Toma a muncit cinci ani pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa deși era eligibila…

- Japoneza Sarah Asahina a cucerit sambata, la Budapesta, al doilea sau titlu de campioana mondiala la categoria +78 kg, invingand-o in finala pe compatrioata sa Wakaba Tomita, in timp ce la masculin aurul a revenit tot Japoniei, prin Kokoro Kageura, la +100 kg, informeaza AFP. Campioana mondiala…

- Tehnicianul care conduce selectionata de fotbal Under-23 in cantonamentul din Spania, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca echipa Romaniei are sanse mari sa obtina o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Suta la suta am incredere ca Romania se poate intoarce…

- Gimnasta Larisa Iordache, care a avut mai multe probeleme de sanatate in ultima perioada, a declarat, miercuri, ca isi doreste ca la Jocurile Olimpice de la Tokyo sa aiba posibilitatea sa se lupte pentru castigarea unei medalii. „Ma simt bine acum, mai am inca doua saptamani de tratament, de administrare…

- Tinerii luptatori de la CSȘ Lugoj au obținut trei medalii și la Cupa Romaniei U15. La competiția rezervata luptatorilor sub 15 ani, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute, la Odorheiu Secuiesc, sportivii de la CSȘ Lugoj au urcat de trei ori pe podium, prin: Victor Iacob – medalie…

- La Basel se desfașoara, in intervalul 21-25 aprilie, Campionatele Europene de gimnastica artistica, rampa de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an. La intrecerile continentale, Romania este reprezentata de șase gimnaști: Larisa Iordache, Antonia Duta si Maria Ceplinschi…

- Purtatorii tortei olimpice a Jocurilor de la Tokyo au traversat marti un parc gol din Osaka, dupa ce traseul stafetei in prefectura din vestul Japoniei a fost deturnat de pe drumurile publice, din cauza cresterii puternice a cazurilor de Covid-19, informeaza agentia Kyodo.

- Loredana Toma a devenit, marti, tripla campioana europeana la categoria 64 de kilograme si a stabilit un nou record continental, la smuls, la Campionatele Europene de Seniori de la Moscova, competitie de calificare la Jo de la Tokyo 2020, potrivit news.ro. Toma a ridicat 114 kilograme la smuls,…