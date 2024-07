Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Lupescu, 55 de ani, observator tehnic din partea UEFA pe durata Campionatului European, e prezent la Dusseldorf pentru superconfruntarea Franța - Belgia din „optimile” EURO 2024. Fostul mare fotbalist al Romaniei le-a acordat un scurt interviu reporterilor GSP inaintea duelului dintre naționalele…

- Marți, ora 19:00, Romania și Olanda se vor infrunta la Munchen pentru un loc in sferturile Euro 2024. Duelul din optimile Campionatului European va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu toate informațiile și imaginile de la echipa de 5 oameni de la fața locului, și televizat de ProTV. Romania a caștigat grupa E,…

- George Ogararu, fost fundaș al echipei naționale, cu 4 sezoane in tricoul lui Ajax, actualmente oficial in cadrul clubului CSA Steaua, a discutat despre șansele Romaniei in disputa cu Olanda din optimile de finala ale Campionatului European. Partida va avea loc marți, de la ora 19:00, la Munchen, fiind…

- George Ogararu, fost fundaș al echipei naționale, actualmente oficial in cadrul clubului CSA Steaua, a discutat despre șansele Romaniei in disputa cu Olanda din optimile de finala ale Campionatului European. Partida va avea loc marți, de la ora 19:00, la Munchen, fiind in format liveTEXT pe GSP.ro și…

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European din Germania . Meciul va avea loc pe 2 iulie, pe „Football Arena“ din Munchen, de la ora 19.00. Reamintim ca echipa noastra a castigat Grupa E, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea in Grupa D. Castigatoarea…

- Un jurnalist din presa batava a oferit declarații deplasate inaintea optimii de finala dintre Romania și Olanda. „Ținta” lui a fost Radu Dragușin, aparatorul naționalei „tricolore”. Romania a obținut o calificare istorica in optimile de finala ale Campionatului European. Trupa lui Edi Iordanescu a fost…

- Pasapoartele electronice romanesti vor putea fi scanate direct la portile electronice automate din interiorul aeroporturilor din Noua Zeelanda incepand de luni, 27 mai, a informat Ambasada Romaniei in Australia, Noua Zeelanda si Insulele Pacificului de Sud intr-un comunicat de presa. De aceasta facilitate…

- Este alerta meteorologica in Romania, avand in vedere ca ciclonul care a devastat intreaga Europa ajunge si la noi in tara. Au fost inundații puternice in Franța, in Belgia, in Germania, in Olanda, iar ciclonul vine acum și spre țara noastra. „Intr-adevar și in Romania, vremea devine tot mai instabila…