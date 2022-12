Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse și-au intensificat in ultimele zile ofensiva in regiunea Donețk, iar Hersonul a ramas fara curent electric in urma unor bombardamente. Ideea unui eventual armistitiu de sarbatori a fost exclusa de un general ucrainean, asta dupa ce miercuri Kremlinul a transmis ca nu a primit vreo propunere…

- Liderii statelor din Grupul natiunilor puternic industrializate (G7) au cerut luni Rusiei sa opreasca razboiul din Ucraina, subliniind ca vor mentine asistenta militara si civila destinata poporului ucrainean, inclusiv pentru reconstructia infrastructurii

- Autoritațile din Jamaica au decis sa impuna starea de urgența in cea mai mare parte a țarii din cauza numarului mare de infracțiuni violente. Liderii țarii au susținut ca au luat decizia privind starea de urgența deoarece cetațenii trebuie sa aiba un Craciun liniștit. Fii la curent cu cele…

- Liderii celor doua parchete și-au facut și cadouri intre ei. Vizita face parte dintr-un tur de forța pe care Koveși l-a facut in Romania."Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție Crin Bologa, alaturi cu persoane din conducerea instituției, s-au intalnit in dupa amiaza zilei de marți, 18 octombrie…

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemna

- Dupa cea mai mare reducere a producției de petrol de la inceputul pandemiei – o decizie luata de cartelul OPEC+, condus de saudiți și din care face parte și Rusia, prin care producția mondiala de țiței a fost redusa cu 2 milioane de barili pe zi, administrația Biden se gasește in prag de razboi economic…

- Trupele rusești au abandonat un oraș ucrainean cheie atat de rapid incat au lasat cadavrele camarazilor lor pe strazi, oferind marți o noua dovada a ultimei infrangeri militare a Moscovei, care se lupta sa se agațe de patru regiuni din Ucraina pe care le-a anexat ilegal saptamana trecuta, potrivit …