- Lupta pentru fotoliul de primar al Capitalei este foarte stransa. Principalii patru candidați se afla intr-o competiție acerba, umar la umar, conform informațiilor ”pe surse” obținute la ora 12.00. Datele de tip exit-poll de la miezul zilei arata astfel: 1). Nicușor Dan 25,4% 2). Sebastian Burduja 24,2%…

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a subliniat importanța marcarii pentru al treilea an consecutiv a Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer, intr-un mesaj dedicat curajului și rezistenței celor afectați de aceasta boala. Ciuca a evidențiat determinarea acestor oameni care…

- Intr-o epoca dominata de imagine și narcisism digital, autoritațile chineze au trasat o linie clara: extravaganța ostentativa pe rețelele sociale trebuie sa inceteze. Decizia Administrației Cyberspace din China de a interzice conturile influencerilor care iși etalau averea in mod ostentativ reflecta…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in luna martie cu 1,4 puncte pana la valoarea de 51,6 puncte. Aceasta situatie s-a datorat evolutiei divergente ale celor doua componente ale indicatorului: cresterea cu 5,2 puncte pentru conditiile curente si, in acelasi timp,…

- Piedone este in fruntea preferințelor inaintea alegerilor pentru Primaria Capitalei, arata sondajele de opinie recente. Conform ultimelor sondaje de opinie realizate de CURS, Cristian Popescu Piedone se afla intr-o poziție de lider detașat in cursa pentru Primaria Capitalei. Potrivit acestor sondaje,…

- Dependența de droguri este o lupta dusa toata viața, fiind cazuri de recaderi și dupa mulți ani de abstinența, avertizeaza Maria Popescu, managerul Centrului de Evaluare si Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfantul Stelian” București. In ultimul an, a crescut numarul tinerilor care consuma…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna februarie cu 8,6 puncte pana la valoarea de 60,7 puncte. 83% dintre analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, iar restul o stagnare. In privinta riscurilor pe un orizont de 10 ani,…

- A fost promulgata legea pentru combaterea risipei alimentare . Actul normativ cuprinde masuri privind reintroducerea alimentelor in circuitul economic. Noua lege urmarește și organizarea la nivel national a activitatii tuturor operatorilor economici din sectorul agro-alimentar si distribuirea pe o…