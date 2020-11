Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai cunoscuti analisti politici din Republica Moldova au comentat, pentru AGERPRES, perspectivele acestui stat dupa alegerile prezidentiale de duminica. Ei au analizat situatia politica atat din prisma unei victorii obtinute de actualul presedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, cat…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Cei mai cunoscuti analisti politici din Republica Moldova au comentat, pentru AGERPRES, perspectivele acestui stat dupa alegerile prezidentiale de duminica. Ei au analizat situatia politica atat din prisma unei victorii obtinute de actualul…

- Duminica, 15 noiembrie, se va desfașura turul II de scrutin pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. Comisia Electorala Centrala a publicat pe pagina sa web harta secțiilor de votare, care poate fi accesata pentru a vizualiza locația, adresa atat a secțiilor din Republica Moldova, cat și…

- Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialiștilor, a lansat marți mai multe mesaje dure la adresa Maiei Sandu, candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, cu care se va confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. "Nu voi…

- „Noi cu totii am remarcat aseara ca diaspora a fost foarte activa la aceste alegeri si putem spune ca diaspora reprezinta in mod real un electorat paralel al Republicii Moldova. Acest electorat are propria viziune si propriile preferinte politice si in mare parte aceste preferinte ale diasporei se afla…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro europeana Maia Sandu, vor accede in turul al doilea al alegerilor prezidentialePresedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului…

- Presedintele in functie al Republicii Moldova, Igor Dodon, considerat prorus, se afla pe locul intai in primul tur al scrutinului prezidential, cu 40,9% din voturi, urmat de Maia Sandu, liderul formatiunii proeuropene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), arata un sondaj de opinie, citat de Mediafax.

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…