Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a pierdut joi seara, in deplasare, partida cu PSG, lidera grupei A din Liga Campionilor la handbal masculin cu scorul 33-26 (17-14), intr-un meci contand pentru etapa a 12-a. Un alt rezultat din grupa face totuși ca Dinamo sa fie deja calificata in optimile competitiei, anunța Mediafax.…

- Dupa ce ieri, un grup de suporteri ai lui Partizan Belgrad nu au fost lasați sa intre la meciul jucat de echipa lor cu Sheriff Tiraspol la Chișinau, un grup de boxeri muntenegreni, care au venit sa participe la un turneu internațional, au fost obligați sa se intoarca acasa dupa ce li s-a interzis…

- Sheriff se așteapta la o susținere cit mai mare a fanilor la meciul cu Partizan Belgrad din playoff-ul Ligii Conferințelor. Tiraspolenii au anunțat prețul biletelor care variaza intre 50 și 1200 de lei in funcție de sector. Duelul este programat pe 16 februarie pe stadionul Zimbru din capitala, noteaza…

- FC Barcelona s-a impus fara emoții, scor 5-0, pe terenul celor de la AD Ceuta, formație din liga a treia spaniola, in optimile Cupei Regelui. Catalanii au deschis scorul in minutul 41, prin Raphinha. Brazilianul adus vara trecuta de la Leeds United a primit mingea la marginea careului de la Franck…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (30 ani, 48 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Limoges (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 92.742 euro.In runda de deschidere, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-1, 6-2, pe italianca…

- Cupa Mondiala 2022 – optimile de finala. Cand sunt programate meciurile Cupa Mondiala, Qatar 2022: Coreea de Sud și Elveția au completat ultimele doua locuri vacante in optimile de finala ale Cupei Mondiale. Sambata, in optimile de finala, primul meci este intre Olanda și SUA. Programul optimilor de…

- Caștugator Chefi la cuțite. Finala incarcata de emoție și tensiuni deopotriva, aseara, la Chefi la cuțite! Sezonul aniversar al celui mai urmarit show culinar s-a incheiat spectaculos, cu o batalie... la cuțite și mai ascuțite!

- Selectionerul Iranului, portughezul Carlos Queiroz, a felicitat echipa Statelor Unite pentru calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal, editia 2022, la finalul meciului direct disputat marti seara la Doha si castigat la limita de americani (1-0), potrivit Agerpres. Fii la…