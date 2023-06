Stiri pe aceeasi tema

- ”Au fost depuse cinci oferte pentru proiectarea si executia sectiunii Suplacu de Barcau – Chiribis (26,35 km) a Autostrazii Transilvania! Constructorii si proiectantii din Romania, Ungaria si Turcia care concureaza pentru acest contract in valoare de 937,53 milioane de lei (fara TVA) – finantat din…

- In luna iulie vor fi inaugurați primi kilometri de autostrada din acest an. Turcii de la Nurol vor finaliza in iulie sectorul Nușfalau – Suplacu de Barcau, parte a Autostrazii Transilvania. Pana acum s-au realizat 82 la suta. In șantier sunt mobilizați in prezent 390 de muncitori și 260 de utilaje.…

- Fostul director al Eximbank, Mircea Ionuț Costea, cumnatul secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a fost condamnat ieri la inchisoare dar este de negasit in Romania. Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, a fost condamnat ieri la șase ani de inchisoare cu executare in dosarul…

- Cristian Pistol, anunta, joi, ca s-au depus patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti. ”Au fost depuse patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti”, anunta, joi, Cristian Pistol. Potrivit…

- ”Au fost depuse patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti”, anunta, joi, Cristian Pistol. Potrivit directorului CNAIR, pentru proiectarea si executia obiectivului care va facilita inclusiv accesul la viitoarea linie a tramvaiului 41 au depus…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta, joi, ca au fost depuse doua oferte pentru finalizarea constructiei tronsonului 1 al Drumului Expres Craiova – Pitesti. Joi, 04.05.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de executie…

- ”Joi, 04.05.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de executie lucrari Drum Expres Craiova – Pitesti, Tronsonul 1, km 0+000 – km 17+700, – Relicitare”, anunta, joi, CNAIR, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca, pana la termenul limita au depus…

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul echipei Dinamo Kiev, a vorbit despre retragerea sa din fotbal. Tehnicianul roman are contract cu gruparea ucraineana pana in vara anului 2024, dar s-ar putea retrage din fotbal pana atunci. Mircea Lucescu s-a aratat afectat de situația din estul Ucrainei. ”Sirenele…