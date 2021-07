Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca a fost publicat, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de punere in aplicare al Comisiei Europene din data de 28 mai 2021, in cadrul caruia ”Salata cu icre de știuca de Tulcea” a fost inregistrat ca produs cu Indicație Geografica…

