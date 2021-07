Lupta pentru șefia PNL se mută în week-end în organizațiile din Transilvania și Banat Timp de trei saptamâni, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au luptat pentru a obține sprijinul organizațiilor din sudul și centrul țarii. În week-end sunt programate alegeri în filialele din Transilvania și Banat, organizații puternice care ar putea înclina balanța în batalia pentru conducerea PNL. Cluj, Satu Mare, Maramureș, Bihor și Arad sunt organizații cu o mare reprezentare de delegați la congresul din 25 septembrie, iar susținerea lor este o miza importanta pentru Orban și Cîțu.



