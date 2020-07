Nu știu daca vom ajunge din nou la masuri generalizate care sa necesite stare de urgența The post LUPTA PENTRU ROMANIA | Raed Arafat, scenariu NEGRU: ”Este posibil sa ajungem la 1.000 de cazuri pe zi” appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: LUPTA PENTRU ROMANIA | Raed Arafat, scenariu NEGRU: ”Este posibil sa ajungem la 1.000 de cazuri pe zi” Credit autor: Realitatea De Mures. Source