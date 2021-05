Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara Chefi la cuțite s-a incheiat cu o batalie in bootcamp spectaculoasa. Astfel, concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a intra in echipe, iar jurații și-au format strategiile cu care vor porni in competiția spre marele premiu.

- Dupa 9 ani de stat in țari straine, Mircea Terhetea s-a intors in Romania și direct in platoul Chefi la cuțite! Concurentul vrea sa caștige marele premiu, dupa ce in urma cu mai mult timp a renunțat la meseria de jurist pentru bucatarie.

- Roger Mario Gheorghe, in varsta de 28 de ani, din București, a venit in sezonul 9 de la Chefi la cuțite ca sa capete experiența in bucatarie. Deși nu crede ca are calitațile necesare pentru a caștiga marele premiu, și-a propus sa ajunga cat mai departe in concurs.

- Sorin Bontea a luat o cazatura urata la Chefi la cuțite. Incidentul s-a petrecut in timp ce faimosul bucatar și colegii sai, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, se luptau pentru o amuleta. Extrem de nervos, acesta a rabufnit și s-a razbunat pe aparatura din bucatarie, dand cu robotul de pamant.…

- Chef Sorin Bontea a avut parte de un accident in bucataria Chefi la cuțite, in proba amuletei din ediția 17, ce l-a infuriat. Intr-un final, cheful a ajuns sa arunce cu obiecte prin bucatarie.

- Frații Munteanu au venit la Chefi la cuțite pentru a-și testa calitațile de bucatari, insa nu intr-o echipa, așa cum ne-au obișnuit pana acum. Gemenii au devenit rivali și și-au declarat „razboi” in competiția de la Antena 1.

- Schimbari importante in grila de programe a Antenei 1. Lupta pentru felia de audiența din prime-time este acerba, mai ales de cand Kanal D defileaza cu Survivor Romania. De duminica aceasta, in locul emisiunii iUmor vom vedea „Chefi la cuțite”, potrivit click.ro. Incepand de duminica, 28 februarie,…

- Razvan Babana de la Chefi la cuțite se lupta de mai bine de un an cu kilogramele in plus. Intrebat de fani cum arata pe vremea cand era slab, fostul concurent a impartașit cu aceeștia o imagine cu el realizata inainte de participarea la Chefi la cuțite.