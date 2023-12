Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Capitala și procurorii au descins marți dimineața la 42 de adrese din București și trei județe, in cautarea unor persoane și a unor documente vizate intr-un dosar penal cu prejudiciu de 66 de milioane de lei. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul…

- F.T. In timp ce fluidizau circulația pe DN1 E60, in zona orașului Comarnic, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 28 de ani, din București, ca ar fi avut un conflict cu un alt participant la trafic. Potrivit unei informari a IPJ Prahova, «in urma sesizarii,…

- Traficul este inchis sambata dupa-amiaza pe sensul catre litoral al Autostrazii București-Constanța(A2), la kilometrul 55, unde o mașina a luat foc, potrivit stiripesurse.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca pe autostrada A 2 București – Constanța, la kilometrul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism a parasit carosabilul, lovind un stalp electric pe DN 3 Bucuresti ndash; Fundulea, in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov, impact in urma caruia conducatorul auto este incarcerat. Traficul este oprit aproximativ…

- 30 de kilometri de piste de biciclete aduna Primaria Craiova pe hartie cand face inventarul traseelor din oras. Si mai mult pe hartie raman, pentru ca in practica acestea sunt greu de numit cu adevarat piste de biciclete. De ani intregi biciclistii se plang ca nu le pot folosi pentru ca sunt periculoase…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, in urma unui accident intre doua mașini, pe Drumul Național 5, intre București și Giurgiu. Circulația se desfașoara cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca traficul a fost reluat pe ambele benzi, pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti ndash;Bucuresti, la kilometrul 17, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov. In urmaaccidentului in care au fost implicate patru autovehicule,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe Autostrada A2 pe sensul Constanta ndash; Bucuresti, la kilometrul 123, in zona localitatii Stefan cel Mare, judetul Calarasi, pentru desfasurarea interventiei de lichidare a incendiului produs la un…