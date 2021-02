Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta de ani buni cu problema reciclarii gunoaielor. Romanii nu reușesc sa iși selecteze gunoiul și sa arunce totul in același coș. Aceasta situație face foarte dificil pentru firmele locale de gestionare a deșeurilor sa proceseze gunoiul. Dar iata ca un oraș decide sancționarea drastica…

- Regatul Unit este acuzat ca discrimineaza intre statele UE, aplicand taxe diferite pentru obtinerea vizelor de lucru. Romanii sunt printre cei afectati, ei fiind pusi sa plateasca mai mult pentru a lucra in Marea Britanie, scrie Politico.

- Apare o noua controversa post-Brexit intre Regatul Unit și Uniunea Europeana, in contextul in care guvernul britanic a reintrodus vizele de lucru pentru cetațenii europeni – cetațenii din țarile din estul UE, printre care și Romania, vor plati taxe ceva mai mari pentru obținerea vizelor, scrie Politico.

- In ultima perioada au fost raportate frecvent depașiri ale nivelului de particule in Capitala. In urma cu o saptamana in centrul Capitalei, nivelul particulelor PM 2,5 era destul de ridicat, ajungand la 87, conform datelor publicate de o platforma independenta pentru masurarea calitații aerului. Primarul…

- Intr-o tara in care se taie anual circa 20 de milioane de metri cubi de lemn ilegal, daca este sa ne luam doar dupa datele Ministerului Mediului, autoritatile promit ca mafia padurilor va avea zile grele...

- Competiția interna din USR PLUS, pentru desemnarea unor șefi la Garda Naționala de Mediu și a altor structuri din ministerele coordonate de alianța, a acutizat tensiunile interne.Fostul senator Mihai Goțiu și-a depus candidatura pentru a fi desemnat șef al Garzii Naționale de Mediu, dar rapid a fost…

- 2020 a fost un an atipic din mai toate punctele de vedere, insa una dintre industriile care și-au menținut constanța a fost cea a televizoarelor. Mai mult ca niciodata oamenii s-au strans in fața acestora pentru perioade lungi de timp, mulți dintre aceștia alegand sa faca un upgrade device-urilor pe…

- In prag de sarbatori, romanii vor sa calatoreasca daca regulile impuse de autoritati vor permite deplasarile, insa le e teama sa faca in avans rezervari ferme la unitati de cazare, este concluzia unui studiu realizat in luna noiembrie de catre platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro.