Pe masura ce Ludovic Orban și Florin Cițu cauta sa convinga liberalii, fiecare cum poate mai bine, ca merita sa caștige cursa pentru prima funcție in cadrul PNl-ului, ce se va tranșa la congresul din toamna, sunt disputate și funcțiile de conducere de la nivelul filialelor Partidului Național Liberal. Deja in cursa pentru șefia organizației […] The post Lupta pentru fotoliul de șef al PNL București. Violeta Alexandru vrea un nou mandat: ”Suntem pe drumul cel bun” first appeared on Ziarul National .