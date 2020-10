Stiri pe aceeasi tema

- Un copilaș de numai un an și-a pierdut viața intr-un tragic accident, care a avut loc pe drumul județean 687D, in localitatea Hașdau. „Astazi, in jurul orei 12:00, un barbat care in varsta 47 de ani, din municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism din direcția Lunca Cernii spre Hunedoara,…

- Vedetele de la Hollywood recunosc ca de multe ori trec prin chinuri cumplite pentru a arata fara cusur. Kim Kardashian, de pilda, nici nu s-a putut aseza pe scaun din cauza unei rochii de gala. Iar Julianne Moore nu a putut merge la toaleta pe durata unei ceremonii de Oscar

- In zilele noastre, este o raritate sa ai stative de țesut in casa, iar la Manoilești e o bogație aparte, a postat, pe pagina sa de facebook, Caminul cultural Manoilești. In dorința de a promova autenticul, tradițiile și obiceiuirile populare, angajații din cultura de aici, aduc in prim-plan meșterițele…

- Ziarul Unirea 11 august 1456, ziua in care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viața. A fost inmormantat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerara sta inscris ”S-a stins lumina lumii” Iancu de Hunedoara a ramas in istorie ca fiind romanul care a reusit sa castige, in vremuri de…

- Un barbat de 27 de ani din orașul Hunedoara și-a injunghiat iubita in casa, in urma unui scandal, apoi și-a taiat gatul și a fugit. Viața femeii nu a mai putut fi salvata, scrie Mediafax.

- Un șofer a ajuns la spital, dupa ce automobilul cu care se deplasa s-a izbit violent intr-un copac. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:20, in raionul Rișcani. Potrivit datelor preliminare, este voorba despre un barbat in varsta de 45 de ani, originar din orașul Drochia. Acesta…