- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- "Ceea ce am vazut din partea partenerilor nostri ucraineni nu este nimic altceva decat o victorie pe campul de lupta", a declarat Ned Price, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA. "In acest moment, ei castiga batalia pentru Ucraina. Si nu este cu adevarat o surpriza, pentru ca ei lupta…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat luni inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat, relateaza Agerpres, conform AFP. „Putem spune acum ca trupele ruse au inceput batalia pentru…

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- UPDATE 2 Rusia continua sa atace civili ucraineni și se concentreaza asupra Donbas, Mariupol și Mykolaiv, potrivit serviciilor de informații militare britanice. Totodata, Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor de lupta din Ucraina, instaland un nou general. In urma retragerii de la Kiev,…

- Au mers in Ucraina sa-si faca meseria si au murit in timpul luptelor. De la inceputul razboiului, cel putin 7 jurnalisti au murit, scrie BBC. Miercuri, un reporter din Rusia a decedat in timpul unui atac cu rachete dintr-un cartier din Kiev.

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- Rusia a invadat in aceasta dimineața Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Mai multe orașe din Ucraina au fost afectate de rachetele trimise in aceasta dimineața de Rusia. Prima acțiune a avut loc in Donbas, in estul Ucrainei. Potrivit Reuters, cel puțin 5 explozii s-au auzit la…