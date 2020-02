Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut sambata seara in fata unul cazinou din Galati. Victima pierdea sange abundent si a fost ajutata de trecatori, care au improvizat un garou si au anuntat la 112. Exista banuiala ca la mijloc ar fi o rafuiala legata de niste datorii la camatari.

- Actrita Selma Blair, in varsta de 48 de ani, a anuntat in urma cu doi ani ca sufera de o boala teribila, care afecteaza peste 2 milioane de oameni din intreaga lume. Scleroza multipla in placi este afectiunea cu care Selma se lupta zilnic, in unele momente fiind capabila sa gestioneze durerea si sa…

- Ziarul Unirea Foto Știrea Ta. Nu se mai pune preț pe cojoc! O blana de oaie aruncata in plina strada in cartierul „Lumea Noua”, din zona Dedeman Foto Știrea Ta. Nu se mai pune preț pe cojoc! O blana de oaie aruncata in plina strada in cartierul „Lumea Noua”, din zona Dedeman Candva, in vremuri indepartate,…

- Disparuta de ceva vreme din atentia presei, Raluca Sandu (39 de ani) socheaza la inceput de an! Fiica lui Mircea Sandu si-a schimbat radical look-ul, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini bomba cu vedeta.

- NEATENTIE.… Un șofer in varsta 71 de ani, din comuna Alexandru Vlahuța, a vazut astazi moartea cu ochii, dupa ce, vrand sa iasa dintr-o benzinarie, fara sa se asigure, a dat peste o mașina, condusa regulamentar, de un tanar in varsta de 20 de ani, din Barlad. Tanarul circula catre centrul municipiului…

- Romania și-a aflat adversara din barajul pentru Euro 2020. Tricolorii vor intalni in deplasare Islanda, pe 26 martie. Federația Romana de Fotbal (FRF) a oferit prima reacție dupa tragerea la sorți a play-off-ului din Liga Națiunilor. Oficialii sunt siguri ca ne vom califica la turneul final de anul…

- In aceasta seara, un barbat a fost injunghiat in plina strada, in orașul Mioveni. S-a dat alerta prin 112. Potrivit primelor informații, pe fondul consumului de alcool doi barbați s-au luat la cearta. Cei doi se aflau pe o strada din Mioveni, iar la un moment dat, un barbat de 66 de ani a injunghiat…