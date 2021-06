Luptă pentru cel mai bănos contract de infrastructură. Cei șase constructori care își dispută cele 1,2 miliarde euro Lupta pentru cel mai mare contract de infrastructura lansat vreodata in Romania se va da doar intre asocieri și firme din Europa si Turcia. Compania de Drumuri a verificat ofertele primite. Din 15 firme și asocieri, care s-au aratat interesate de construirea celor 37 de kilometri dintre Cornetu și Tigveni, parte din Autostrada Sibiu-Pitești, doar șase merg mai departe. Au fost eliminate ofertele de la toți constructorii chinezi. Este primul efect al actului normativ prin care firmele din China sunt excluse de la licitații. In lupta pentru contractul estimat la 1,1-1,2 miliarde de euro au ramas… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a incheiat pe locul 3 sezonul 2020/2021 din Liga 1, dupa un parcurs bun in campionatul regular si modest in play-off. Aceasta ar fi concluzia fara a caracteriza prestatiile alb-albastrilor, fapt care ar ramane la aprecierea fiecarui suporter. „Leii“, locul 3 in privinta eficientei…

- Echipa de fotbal FC U Craiova 1948 a anuntat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului cu Costinel Gugu, capitanul sau in sezonul recent incheiat, la capatul caruia a promovat in Liga I. Gugu (29 ani), produs al clubului din Banie, care a debutat in…

- Autoritatile depun eforturi pentru a face vaccinarea cat mai accesibila Autoritatile depun eforturi pentru a face vaccinarea cât mai accesibila pentru populatie. Cel de-al noualea centru mobil de imunizare anti-COVID din tara noastra și-a început astazi activitatea în judetul Arges…

- CSU Medicina CNUE Targu Mures a obtinut o victorie importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii din Divizia A1 la volei feminin, 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) cu FC Arges, luni, la Galati, intr-un meci pentru Grupa 9-12. Laura Simonia a reusit 17 puncte, iar Sara Pavlovic 16. In alt meci, CSU Belor…

- CSU Medicina CNUE Targu Mures a obtinut o victorie importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii din Divizia A1 la volei feminin, 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) cu FC Arges, luni, la Galati, intr-un meci pentru Grupa 9-12. Laura Simonia a reusit 17 puncte, iar Sara Pavlovic 16. …

- Universitatea Craiova intalneste sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Sepsi Sf. Gheorghe. Partida conteaza pentru prima etapa din play-off-ul Ligii 1, editie 2020-2021. Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) l-a delegat pe Horia Gabriel Mladinovici (Bucuresti) sa imparta dreptatea…

- Joi dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor,…

- Contractul de proiectare a Autostrazii Unirii precum si contractul pentru reabilitarea Podului peste Bratul Borcea, au fost semnate joi, a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "S-a semnat contractul pentru proiectarea completa (studiu de fezabilitate + proiect tehnic) a Autostrazii…