- PNL insista pentru candidat propriu la alegerile pentru Primaria Capitalei, insa si Nicusor Dan e o varianta, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Varianta sustinerii lui Vlad Voiculescu este, momentan, exclusa, ca urmare a atacurilor PLUS la adresa guvernarii PNL.

- Un sondaj comandat de catre cei de la PLUS arata ca Vlad Voiculescu și Nicușor Dan ar obține același procent, indiferent care dintre cei doi ar candida la Primaria Capitalei.Citește și: Anticipate pe 14 iunie, simultan cu alegerile locale: varianta avansata de Orban + calendarul prezentat…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Vlad Voiculesc, candidatul PLUS al partidului pentru alegerile la Primaria Capitalei, a prezentat marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj din care reiese ca indiferent de cine ar candida intre acesta si Nicusor Dan, candidatul USR-PLUS ar reusi sa o invinga pe Gabriela Firea.

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Digi24 ca Vlad Voiculescu și Rareș Bogdan nu au șanse sa devina primar general, ca Gabriela Firea are prima șansa daca nu se unește dreapta și ca PNL și PMP ar trebui sa il desemneze candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei pe Nicușor Dan:Greu…

- Surse politice au declarat pentru Digi24.ro ca desi s-au luat cateva decizii, procesul de desemnare a candidatilor este ingreunat de situatia tensionata de la Bucuresti, unde oamenii lui Dacian Ciolos au fost nemultumiti de nominalizarea lui Nicusor Dan drept candidat al USR in competitia interna din…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei. "Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata sa facem tot ce…