Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Permanente ale celor doua camere ale Parlamentului și-au insușit punctul de vedere al Comisiei de constituționalitate și ii dau dreptate premierului Florin Cițu in privința sesizarii CCR pentru a constata existența unui conflict constituțional cu privire la moțiunea inițiata de USR și AUR,…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca, daca Curtea Constituționala va admite plangerea PNL impotriva moțiunii de cenzura, va cere demisia președinților Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu. Guvernul a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala in privința moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, a izbucnit dupa ce BPR a decis sa amane votul pe moțiunea de cenzura depusa de AUR și USRPLUS la adresa Guvernului Cițu pentru dupa pronunțatea CCR privind un posibil conflict juridic intre Parlament și Guvern. Citește și:ccr-nu-e-necesar-cvorumul-la-citirea-motiunii_1985419.html">…

- Schimbare de strategie in PNL, decisa intr-o ședința a conducerii liberalilor, din aceasta dimineața. Liderii apropiați de Florin Cițu au decis sa le permita parlamentarilor PNL sa participe la ședința de plen in care va fi citita moțiunea de cenzura. Surse politice spun, conform Digi24 , ca parlamentarii…

- Premierul Florin Cițu spune ca exista in continuare o colaborare intre el și președintele PNL, Ludovic Orban, dar se declara surprins de ”acțiunile domniei sale din Parlament, in ultima perioada”. Cițu și Orban sunt adversari in cursa pentru șefia PNL la Congresul din 25 septembrie, iar prim-ministrul…

- Ruptura dintre liberali a atins cote maxime ieri, dupa ce conducerea Parlamentului a decis sa stabileasca citirea moțiunii de cenzura in ciuda blocajului din Birourile Permanente Reunite, creat de susținatorii lui premierului Florin Cițu. Taberele din PNL au ripostat imediat și au cerut parlamentarilor…

- Cand va fi votata moțiunea impotriva Guvernului Cițu? Calendarul moțiunii de cenzura Cand va fi votata moțiunea impotriva Guvernului Cițu? Calendarul moțiunii de cenzura Dupa ce USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzura cu titlul ”Demiterea Guvernului Cițu, singura șansa a Romaniei de a trai!”, urmeaza…

- Dezbaterea moțiunii de cenzura impotriva guvernului Cițu a inceput marți, in Parlament. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Cel care cibduce ședința este președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. PSD și AUR reușesc sa stranga in…