- O hotarare de Consiliu Local din Timisoara spune ca nu poti detine un animal de companie fara acordul scris al majoritatii vecinilor, in baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe. Laurentiu Toader a luat deja doua amenzi, dar nu vrea renunte la caine.

- Zeci de profesori de la Sindicatul Spiru Haret au venit vineri in fața Prefecturii Timiș pentru a protesta. Cadrele didactice prezente vineri in fața Palatului Administrativ cer creșterea costului standard per elev, pentru ca directorii de școli sa poata acoperi salariile profesorilor, unele…

- Un tanar a rupt panseluțele din ghivece ca sa se impace cu iubita, insa gestul sau l-a costat scump deoarece a fost prins de polițiști pe podul Michelangelo din Timișoara. Barbatul, de loc din județul Gorj, a primit o amenda usturatoare pentru ca a distrus florile. Ghivecele cu flori amplasate pe Podul…

- Miley Cyrus și Demi Lovato s-au intors la zilele in care erau cele mai bune prietene pe platourile de filmare Disney. Cele doua vedete s-au reintalnit la Marșul pentru viața organizat in Washington DC și s-au imbrațișat, imparțindu-și mesaje de incurajare. Cele doua vedete au facut poze cu fanii ce…

- Ieri, 4 martie 2018, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata un tanar de 24 de ani, din Cugir, care este cercetat pentru mai multe fapte de distrugere, amenințare, violare de domiciliu si tulburarea ordinii si linistii publice. Se…

- Șobolan (aparțin acestei zodii persoanele nascute in: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 și 2008) In Anul Cainelui de Pamant, persoanele nascute in zodia Șobolan iși pot intalni jumatatea cu ocazia unui eveniment la care iau parte. De altfel, agenda tuturor nativilor Șobolan…