- Oficialii americani, vorbind sub condiția anonimatului, au confirmat ca ucrainenii au suferit pierderi in lupta recenta, la fel ca și rușii, dar nu vor cuantifica pierderile. Cel puțin trei tancuri Leopard 2 de fabricație germana și opt vehicule de lupta Bradley de fabricație americana au fost abandonate…

- Oficialii americani cred ca astfel de agenți pro-ucraineni din interiorul Rusiei s-au aflat in spatele atacului cu drone care a vizat Kremlinul la inceputul lunii mai, iar acestea au fost lansate din interiorul Rusiei.Potrivit CNN, oficialii americani nu au certitudinea ca toate atacurile aeriene au…

- Fortele rusesti au respins duminica dimineata o „ofensiva de mare amploare” desfasurata de armata ucraineana in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii in noaptea de duminica spre luni, citat de AFP. „In dimineata zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensiva de mare amploare in cinci sectoare…

- La Bahmut, unul dintre punctele cheie ale razboiului din Ucraina, se produc mișcari care ar putea influența soarta bataliei pe termen lung. Ucrainenii susțin ca o intreaga divizie a rușilor s-a retras, in timp ce purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, se ferește sa recunoasca aceasta infrangere,…

- Explozii au fost auzite in capitala ucraineana Kiev si in alte orase in primele ore ale zilei de joi, au anuntat oficiali si media, in timp ce unele autoritati locale au raportat activarea apararii antiaeriene, relateaza Reuters. CITESTE SI Probleme mari la Guvern: angajații unei instituții cheie…

- Rușii au bombardat Odesa cu drone Shahed in noaptea de marți spre miercuri, reușind sa loveasca infrastructura orașului, dar fara a provoca victime. Nu mai puțin de 60 de atacuri aeriene au fost declanșate de forțele ruse in 24 de ore, atacuri soldate cu raniti in special in randul populatiei civile,…

- Fortele ruse au efectuat aproape 50 de atacuri asupra pozitiilor ucrainene din estul Ucrainei in prima zi de Paști, potrivit unui raport al Statului Major de la Kiev, care arata ca rușii se concentreaza in continuare pe Bahmut, Adiivka, Mariinka. Rușii au raportat ocuparea a doua blocuri in Bahmut,…

- Continua luptele dintre ucraineni și ruși la Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe frontul din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului, viitoarea contraofensiva ucraineana langa Bahmut sau in sudul Ucrainei este o preocupare tot mai mare pentru Rusia.