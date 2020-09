Lupta pe pensii continuă. PSD a reintrodus majorarea cu 40% la rectificarea bugetară PSD a reintrodus in lege prevederea potrivit careia pensiile ar urma sa creasca in acest an cu 40%, potrivit unui amendament adoptat de Comisiile reunite pentru Munca din Camera Deputaților și Senat. Amendamentul a fost depus de grupul PSD și adoptat de comisia condusa de Adrian Solomon (PSD). Amendamentul a fost depus la ordonanța de […] The post Lupta pe pensii continua. PSD a reintrodus majorarea cu 40% la rectificarea bugetara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

