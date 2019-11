Luptă mortală în parcarea unui hipermarket. O persoană a fost pusă sub acuzare Un barbat de 50 de ani, cunoscut in lumea sportului regional, a fost ucis miercuri la scurt timp dupa ora 18:00, in parcarea magazinului Aldi din Tertre. In anii cincizeci a fost antrenor la clubul olimpic Saint-Ghislain Athletics (OSGA). O persoana a fost acuzata, potrivit procurorului, care nu a facut niciun comentariu cu privire la rezultatele autopsiei efectuate miercuri seara pe cadavrul victimei. Nu au fost comentate circumstanțele crimei și nici cauzele specifice decesului.



