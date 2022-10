Multi adulti trateaza fricile copiilor in mod condescendent. Ce daca se teme, e normal, spunem, copilul va creste si totul va trece; sau - toti ne-am temut candva de ceva si iata, am crescut si nu ne-a mai mancat lupul. Dar, in acelasi timp, adultii tac malc despre cat de multe necazuri le-a cauzat frica in copilarie, si poate ca si acum, doar ca ei au invatat sa le ascunda bine. Zilele acestea, in tramvai, un baietel de aproximativ 3 ani impreuna cu mama discutau despre fiorosul lup din Scufita Rosie. Cum asemenea dialoguri nu le asculti toata ziua, recunosc ca am tras cu urechea. „Si lupul…