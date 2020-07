Stiri pe aceeasi tema

- Peste 23.300 de candidați și-au depus online dosarele de admitere pentru programele de licența și master oferite de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) in cadrul primei sesiuni de admitere a acestui an.

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a finalizat cu brio examenul de admitere organizat, in premiera in istoria UMF, in doua zile consecutive, 25 și 26 iulie 2020.

- Peste 22.000 de absolvenți de liceu și facultate și-au depus online dosarele de admitere la programele de licența și master oferite, pentru anul universitar 2020-2021, de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).

- Universitatea "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca amenajeaza o expozitie-muzeu in Turnul Croitorilor, expozitie care marcheaza traditia academica din oras, inceputa in anul 1581."UBB transforma Turnul Croitorilor intr-un "Turn al Cunoasterii". Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)…

- Universitatea din Pitesti scoate la concurs, pentru anul universitar 2020-2021, un numar de 3.050 de locuri pentru 50 de programe de licența (840 subvenționate și 2.210 cu taxa de studii). Suplimentar, mai sunt oferite 10 locuri subvenționate pentru candidați absolvenți cu diploma de bacalaureat care…

- Doua universitați cea din București și din Cluj-Napoca sunt singurele din Romania prezente in clasamentul QS 2020, potrivit Mediafax. Universitatea Bucuresti si Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se situeaza in marja 801-1000 a celui mai cunoscut ranking global. Clasamentul Quacuarelly Symonds…

- Universitatea Babeș-Bolyai a fost nevoita sa se adapteze din cauza pandemiei de coronavirus, insa și in acest an vor avea loc inscrieri, iar numarul locurilor pentru nivelul licența se apropie de 5.000. Vor fi insa condiții speciale și noutați pentru toate nivelurile de studiu.

- În mai puțin de o luna de la lansare, platforma UNITED, o inițiativa UNTOLD, a realizat mai multe proiecte de bine și le-a oferit susținere și ajutor eroilor din linia 1 în lupta cu COVID-19, precum și oamenilor aflați în nevoie, din mai multe zone ale țarii. 7 Inimi pentru…