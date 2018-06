Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania, devenita recent acționar majoritar al Bancpost, anunța ca a lansat o oferta dedicata clienților cu credite in franci elvețieni la fosta banca elena. Campania se va intinde intre 2 iulie și 31 august.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactie dupa publicarea motivarii Curtii Constitutionale privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a spus ca motivarea CCR aduce la suprafata mai multe intrebari decat clarificari, dar o aprofundare ulterioara poate va duce mai aproape…

- Simona Halep, care a cucerit sambata primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros, si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului WTA, distantandu-se la peste 1.200 puncte de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki. Americanca Sloane Stephens, invinsa de Halep in finala turneului parizian,…

- UniCredit, cea mai mare banca din Italia, analizeaza o fuziune cu banca franceza Societe Generare, intr-o actiune care ar deschide calea fuziunilor bancare de pe piata europeana, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times, citat de Reuters, potrivit news.ro.Directorul general…

- Banca italiana Unicredit și cea franceza Societe Generale analizeaza posibilitatea unei fuziuni, scrie Financial Times, citat de catre Reuters . Directorul general al UniCredit, francezul Jean-Pierre Mustier, fost sef al diviziei de investment banking a Societe Generale, se gandeste la aceasta idee…

- BRD-SocGen a fost si in T1 2018 lider in topul celor mai mari profituri de pe piata bancara locala, ca si anul trecut, fiind urmata de Banca Transilvania, in timp ce BCR, cea mai mare banca dupa active, a ocupat pozitia a treia in clasamentul profiturilor.

- Subsidiara grupului britanic Vodafone ar putea ataca anul viitor pozitia de lider dupa venituri al pietei de telecomunicatii din Romania odata ce va „inghiti“ compania de cablu UPC, care ii va aduce venituri suplimentare de peste 740 mil. lei (circa 160 mil. euro), conform datelor din piata si estimarilor…

- "Dragii mei, In ultima vreme starea mea de sanatate s-a inrautatit. De mai bine de un an ma bat cu un cancer care a metastazat pe oase. Durerile sunt cumplite, traiesc cu morfina. Am ezitat mult sa public aceste randuri, dar nu mai am solutii. Sunt imobilizat in pat din Decembrie. Acum a aparut…