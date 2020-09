Stiri pe aceeasi tema

- Primele date de tip exit-poll arata ca in București lupta este una stransa, atat la Primaria Capitalei, cat și la primariile de sector. La ora 12.00, dupa cinci ore de vot, alegerile se joaca in continuare.Potrivit unor surse din cadrul Alianței PNL-USRPLUS, se anunța unele surprize la primariile…

- Pe modelul Robert Negoița, care și-a pierdut fotoliul de primar al Sectorului 3 dupa ce a anunțat ca va candida la locale din partea Partidul București 2020 și ProRomania, plecand din PSD, 14 primari și 69 de consilieri locali au ramas fara funcții dupa ce au schimbat partidul.Prefectura Suceava a anunțat,…

- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, are 31% in intentia de vot, in timp ce actualul primar in funcție, Gabriela Firea, are 29%. Candidatul PMP, Traian Basescu este cotat cu 10%. Un procent foarte mare este insa cel al cetațenilor din București care nu s-au hotarat cu cine…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va avea o conferința de presa comuna cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, duminica. In cadrul conferinței este de așteptat ca cei doi sa parafeze o alianța și sa anunțe candidații la Primaria Capitalei și la sectoare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu il acuza pe primarul Sectorului 3 Robert Negoita de hotie. Disputa vine in contextul in care Robert Negoita a plecat din PSD si va sustine candidatul ProRomania la Primaria Capitalei. Mutarea o va ingropa politic pe Gabriela Firea. In replica, primarul general…

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a intervenit telefonic la Antena 3 pentru a corecta ”cateva neadevaruri” spuse de Robert Negoita. Pandele i-a reprosat lui Negoita ca a complotat cu Liviu Dragnea impotriva sotiei sale, Gabriela Firea. Celebrul cuplu din Voluntari i-a botezat copilul lui…

- Intr-un mesaj postat tarziu in noapte, primarul general Gabriele Firea i-a acuzat, la modul general, pe cei care-si vand familia. Postarea e cu dedicatie pentru primarului Sectorului 3, Robert Negoita, finul sau. Negoita a negociat cu Victor Ponta trecerea la ProRomania, in conditiile in care Ponta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a lansat luni un semnal politic de susținere a primarului sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița, dupa ce edilul a anunțat ca nu va candida din partea PSD la alegerile locale pentru ca partidul este plin de „capușe” care-l paraziteaza și-l țin captiv in trecut.„In…