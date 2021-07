Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3,2 milioane de moldoveni cu drept de vot sunt așteptați astazi la urne pentru a-și desemna reprezentanții in viitorul parlament de la Chișinau. Din nou, lupta in alegeri se da intre pro-europeni și pro-ruși. La capatul unei campanii tensionate, in care lupta anticorupție, saracia și amenințarile…

- Un sondaj realizat în R. Moldova arata ca doar trei partide ar reuși sa treaca pragul electoral la alegerile anticipate din 11 iulie și sa intre în Parlament: Partidul Actiune si Solidaritate, Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor si Partidul Politic Sor. Contactat…

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Rusia spera ca in Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare corecte și deschise - declarații in acest sens a facut purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, in cadrul briefingului saptamanal. © Photo : Președintele RomanieiPreședintele Romaniei…

- Rusia remarca "tentative" in crestere din partea SUA si UE de a exercita influenta asupra conducerii Republicii Moldova si a Comisiei Electorale Centrale de la Chisinau, in contextul alegerilor pentru Parlamentul republicii, preconizate pentru 11 iulie, a declarat astazi

- Coagularea forțelor de stanga reduce șansele partidelor pro-europene de a deține majoritatea in viitorul Parlament. Potrivit experților, stanga politica din Republica Moldova da dovada de unitate, pe cand forțele de dreapta raman divizate, iar din acest motiv rezultatul scrutinului din 11 iulie este…

- Se schimba harta Romaniei? Anuntul care pune pe jar toata Europa ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Se schimba harta Romaniei? Anuntul care pune pe jar toata Europa, cu privire la evoluția situației…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a dizolvat miercuri Parlamentul de la Chișinau, prin decret prezidențial. Ea a anunțat ca vor avea loc alegeri pe 11 iulie, pentru a putea forma un nou guvern. Decizia președintei Maia Sandu a venit dupa ce Curtea Constituționala de la Chișinau a declarat,…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, joi dupa-amiaza, ca Parlamentul de la Chișinau poate fi dizolvat și ca s-au intrunit toate elementele constituționale in acest sens. Astfel, sefa statului, Maia Sandu, este in drept sa semneze decretul de dizolvare a legislativului, scrie Agerpres.