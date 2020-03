Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la un eveniment televizat care promoveaza planul national de sanatate pentru femei, Maduro le-a spus femeilor sa "dea nastere, sa dea nastere". Tara se confrunta cu un deficit de hrana si medicamente, pe fondul unei crize economice. Intre 2013 si 2018, 13- dintre copiii Venezuelei erau subnutriti,…

- Un inalt funcționar nord-coreean ar fi platit cu viața faptul ca a incalcat condițiile carantinei in care se afla, dupa ce a vizitat China, scrie ziarul sud-coreean Dong-a Ilbo.Oficialul, care lucra in domeniul comerțului, s-a intors dintr-o calatorie din China și a fost bagat in carantina la Phenian…

- CHIȘINAU, 6 feb – Sputnik. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au stabilit ca in urma deflagrației un barbat de 60 de ani a fost ranit, avand arsuri pe tot corpul, scrie presa locala. El a fost imediat transportat la spitalul raional. Presa locala mai scrie ca explozia ar fi fost…

- Incidentul s-a petrecut sambata seara in fata unul cazinou din Galati. Victima pierdea sange abundent si a fost ajutata de trecatori, care au improvizat un garou si au anuntat la 112. Exista banuiala ca la mijloc ar fi o rafuiala legata de niste datorii la camatari.

- Un barbat de 36 de ani, condamnat pentru furt calificat, care ispașea pedeapsa in regim deschis intr-un punct deschis al Penitenciarului Timișoara, a evadat, miercuri dimineața, fiind dispuse masuri pentru prinderea acestuia, inclusiv la frontiera, transmite Mediafax. Detinutul Sandor-Gyorgy Kovacs,…

- Myles Brady Davis, persoana transgender din Statele Unite, care se identifica drept barbat, era in a 20-a saptamana de sarcina cand a aflat ca va figura ca mama pe certificatul de nastere al copilului sau pentru ca, potrivit statului american Illinois, persoana care poarta

- Myles Brady Davis, persoana transgender din Statele Unite, care se identifica drept barbat, era in a 20-a saptamana de sarcina cand a aflat ca va figura ca mama pe certificatul de nastere al copilului sau pentru ca, potrivit statului american Illinois, persoana care poarta copilul este mama, relateaza…